- Secretarul de stat Andreea Moldovan a fost revocata din funcție. Decizia urmeaza sa fie publicata in Monitorul Oficial.Revocarea a fost ceruta de Florin Cițu, dupa emiterea ordinului pentru schimbarea regulilor de carantinare.

- Premierul Florin Cițu i-a cerut, miercuri, vicepremierului Dan Barna, sa il schimbe din funcție pe ministrul Sanatații Vlad Voiculescu, dar și pe secretarul de stat Andreea Moldovan. USR s-a opus, dar premierul Cițu a insistat, astfel ca Vlad Voiculescu a fost demis. Și secretarul de stat Andreea Moldovan…

- Secretarul de stat Andreea Moldovan considera ca o carantina naționala de doua saptamani ar fi o soluție foarte buna pentru țara noastra, la acest moment al pandemiei. „Perioada de incubație a virusului este de doua saptamani, ceea ce inseamna ca daca timp de maximum doua saptamani nu se transmite virusul,…

- Imagini ingrijoratoare la porțile spitalelor! Ambulanțele cu pacienti cu Covid-19 au ajuns sa stea coada din cauza numarul insuficient de locuri disponibile in unitațile sanitare. O fotografie in care se vad ambulante asteptand la rand a fost realizata, vineri, la intrarea de la Spitalul de Boli Infectioase…

- Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii, dr. Andreea Moldovan, a anuntat intr-o conferința de presa ca aproximativ 90 de copii sunt internati in spitalele din țara cu cu diverse forme de COVID-19. Dintre aceștia, cinci sunt intubați. Noua copii sunt in stare grava, iar cinci sunt intubați „Sunt…

- Senatoarea Diana Șoșoaca, care a condus protestul anti-restricții de sambata, din Capitala, a fost amendata, a declarat, luni, premierul Florin Cițu. El susține ca nu are nimic impotriva protestelor, dar oamenii trebuie sa respecte regulile impuse de pandemie. Prim-ministrul susține ca exista, din pacate,…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anuntat ca posibila o crestere a numarului de cazuri in perioada urmatoare. Cel mai sumbru scenariu ar fi acela in care numarul de infectari ar crește cu 4% pe zi, ajungandu-se la 8.900 de imbolnaviri zilnic pana la finele lunii martie. Intrebat de jurnaliști…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andreea Moldovan, a explicat cum se va face testarea COVID-19 in școli, in contexrtul in care autoritațile vor redeschide școlile pe 8 februarie. “Testele antigen rapid sunt relevante la persoanele care au simptome sugestive pentru COVID sau la contacti. La…