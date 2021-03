Stiri pe aceeasi tema

- Coaliția de guvernare nu susține acordarea a 12 calatorii gratuite cu trenul pentru studenți. Coaliția de guvernare PNL – USR PLUS – UDMR a decis, luni, sa nu susțina amendamentul care ar oferi studenților 12 calatorii gratuite cu trenul, pe langa reducerea de 50% la achiziționarea biletelor. Liderii…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, susține propunerea ca studentii sa primeasca gratuitate pentru 12 calatorii dus-intors cu trenul intre localitatea de domiciliu si cea unde studiaza. Cimpeanu a declarat ca ar vota aceasta propunere. Citește mai departe...

- Zeci de studenti au protestat, vineri, in fata Prefecturii Timis, impotriva intentiei Guvernului de a elimina gratuitatile la calatoriile cu trenul, mai multe organizatii studentesti cerandu-i ministrului Transporturilor, deputatul Catalin Drula, sa intervina pentru a opri acest demers. Ei au avut pancarte…

- Studenții din Alba PROTESTEAZA astazi in fața Prefecturii, din cauza LIMITARII gratuitații mersului cu trenul. „Am fost de fiecare data respinși” Studenții din Alba urmeaza sa se intalneasca astazi, 12 februarie, intre orele 11:00 și 13:00 in fața Instituției Prefectului, pentru a discuta intr-un mod…

- „Nu am incalcat o promisiune. In continuare, exista o discuție la nivelul Ministerului Transporturilor și la Educație. Ordonanța de Urgența nu a fost adoptata ieri, a fost in prima lectura și mai este loc de discuții, in continuare.Sper ca vom putea susține calatoriile pentru studenți și vom gasi banii,…

- Studenții nu vor mai circula gratuit cu trenul pe orice ruta, așa cum s-a intamplat din 2017 și pana in prezent, a anunțat premierul Florin Cițu. Studenții au protestat in fața Guvernului impotriva acestei masuri.

- Decizia coaliției de a limita dreptul studenților la calatoria gratuita cu trenul este „scandaloasa”. Ar trebui sa se ocupe de limitarea pensiilor speciale sau de instituțiile supradimensionate care consuma resurse de la buget fara sa aduca vreun beneficiu, considera Liga Studenților din Iași, relateaza…