- Liviu Dragnea a afirmat, marti seara, ca pe drumul dinspre mare spre Bucuresti se circula "destul de bine", presedintele PSD precizand totodata ca le multumeste agentilor de la Politia Rutiera pentru eforturile depuse pentru fluidizarea traficului. Liderul PSD și-a facut și un selfie la volan…

- O mulțime de persoane sufera de herpes fara ca macar sa cunoasca acest lucru. Uneori poate fi confundat cu o simpla raceala sau gripa. Specialiștii sunt de parere ca aproximativ 80% dintre persoanele care sufera de herpes se pot confrunta cu simptome ca febra, greața sau dureri musculare, potrivit dailymail.co.uk. Pentru…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI ofera mai multa siguranța antiincendiara tuturor vizitatorilor de cinema din țara. Prima instruire a cinefilelor a avut loc astazi la un cinematograf dintr-un centru comercial din capitala. Pompierii au intrat la începutul…

- Bucati din statia spatiala chineza Tiangong-1 vor ajunge pe Pamant in acest weekend, conform datelor furnizate de Agentia Spatiala Europeana (ESA). Agentia precizeaza ca riscul pentru oameni de a fi loviti de astfel de bucati este mic, pentru ca cele mai multe se vor dezintegra la intrarea…

- Zapada incarcata cu nisip saharian este periculoasa pentru anumite categorii de oameni. Semnalul de alarma este tras de medici, care avertizeaza ca cele mai expuse sunt persoanele cu afectiuni respiratorii.Citeste si: ULTIMA ORA - Lovitura GREA pentru firma Tel Drum: Ce INTERDICTIE au impus…

- Roxana Ciuhulescu traiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Prezentatoarea TV, insarcinata in primul trimestru, s-a casatorit sambata, iar fericirea de pe chipul sau a cantarit cat o mie de cuvinte. Roxana Ciuhulescu a spus “Da!” in fața ofițerului starii civile, sambata aceasta,…

- HISTORY® transmite in premiera, pe 10 martie, de la ora 21:00, documentarul „Amenințarea lui Vladimir Putin”, in care telespectatorii pot urmari, timp de doua ore, calatoria surprinzatoare a lui Putin de la copilaria traita in saracie si obscuritate la ascensiunea in cadrul KGB si transformarea intr-unul…

- Tema sesiunii de asistenta online pe contul ANAF de pe Facebook de astazi este “Declarației anuale de venit pentru asocierile fara personalitate juridica și entitați supuse regimului transparenței fiscale” -Formularul 204. Specialiștii de la Direcția Generala de Asistența pentru Contribuabili va vor…