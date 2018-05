Ce cred politicienii despre celebrarea zilei de 1 mai

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, va fi pe litoral de 1 mai, urmand sa "vegheze din umbra" activitatea inspectorilor ANAF, Florin Iordache va petrece cu familia la Olt, in timp ce deputatul PNL, Daniel Gheorghe, a spus, pentru MEDIAFAX, ca se va odihni si se va dedica lecturii.

- PSD, PNL, ALDE, PMP plus presedintele Klaus Iohannis sunt de acord in unanimitate cand vine vorba fie de mariri salariale pentru politicieni, fie de subventii uriase pentru partide de la bugetul de stat. USR a votat totusi impotriva. Daca bani pentru aparatura moderna in spitale nu sunt, ei bine iata…

- Seful statului Klaus Iohannis se pare ca va fi alaturi de sotia sa, in perioada sarbatorilor pascale la Sibiu. Mai multi lideri de partid contactati de MEDIAFAX au spus ca vor face Pastele la munte, alaturi de familie, in Muntii Apuseni sau Muntii Piatra Craiului.

- Comisia de munca din Senat a dat, marti, 27 februarie, un raport negativ propunerii legislative pentru abrogarea pensiilor speciale, propunere depusa de USR. La vot, senatorii PNL si PMP s-au abtinut. Depusa in octombrie 2017, propunerea legislativa vizeaza desfiintarea pensiilor speciale, urmand sa…

- Construim pentru o noua zi de profit! Ne focusam pe duelurile propuse in doua campionate importante ale Europei, Eredivisie și Primeira Liga, dar facem o scurta escala și in liga a 3-a germana. Biletul zilei: Duelul din 3.Liga ne-o aduce in prim plan pe Hansa Rostock, trupa ce ataca in acest sezon…

- Anul 2018 pentru agricultura, nu inseamna nimic bun fata de anul trecut. Poate fi cel mult ca in 2017, daca nu mai prost. Autotitatile decidente nici macar nu sunt interesate sa organizeze agricultura din Romania. “Impactul neasteptat al legii cu 51% produse romanesti in magazine este egal cu zero.

- Conform Administrației Naționale de Meteorologie, astazi, vremea va fi deosebit de rece, geroasa noaptea și dimineața. Cerul va fi temporar noros. Local, in cursul zilei, și pe arii restranse, noaptea, va ninge. Vantul va sufla slab și moderat, cu intensificari temporare in cursul zilei. Temperaturile…