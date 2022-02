Stiri pe aceeasi tema

- Organizatiile umanitare vor fi in incapacitatea de a raspunde nevoilor oamenilor daca ar fi sa izbucneasca un razboi intre Ucraina si Rusia, a declarat miercuri directorul ONG-ului Norwegian Refugee Council, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Cinstit vorbind, nu vom putea raspunde nici macar la…

- Diferite capitale au planuri diferite, „dar Kievul este pregatit pentru orice evoluție”, a declarat Kuleba, ministrul ucrainean de externe, in timp ce oficialii americani au continuat sa traga semnale de alarma cu privire la o invazie iminenta. Ucraina, susținuta de unii aliați europeni, a incercat…

- Relațiile instabile dintre Ucraina și Rusia se fac simțite: recent, prim-ministrul Natalia Gavrilița a declarat ca bugetul armatei țarii ar trebui majorat, astfel incit Moldova sa fie pregatita pentru orice risc, in ciuda faptului ca ne poziționam drept un stat neutru. Merita sa raspindim panica inainte…

- NATO nu intentioneaza sa trimita trupe de lupta in Ucraina, care nu este membra a Aliantei, in eventualitatea unei invazii ruse, a declarat duminica secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in cadrul unui interviu pentru BBC, relateaza Reuters. Intrebat la BBC daca exclude trimiterea…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut vineri occidentalilor sa nu creeze panica în jurul tensiunilor cu Rusia, care este acuzata ca pregateste o invazie în Ucraina. El a estimat totodata ca principalul risc pentru tara sa îl reprezinta „destabilizarea din interior”.„Nu…

- Dispozițiile optimiste de la inceputul unui nou an nu au fost de durata. Se pare ca investitorii au o serie de motive de ingrijorare, iar potențiala invazie a Ucrainei de catre Rusia este pe ordinea de zi. Potrivit casei de brokeraj pe burse internaționale XTB Romania, nu exista alta soluție decat…

- Un avion american avand la bord echipamente militare a aterizat marti la Kiev, acesta fiind al treilea transport efectuat in cadrul programului de asistenta de securitate in valoare de 200 de milioane de dolari, in contextul tensiunilor cu Rusia, informeaza agentia Reuters, potrivit Mediafax.…

- Rusia cere plecarea forțelor NATO din Romania și Bulgaria, ca parte a propunerilor sale de securitate. Anunțul a fost facut de Ministerul de Externe al Rusiei. Moscova a solicitat garanții obligatorii din punct de vedere juridic din partea NATO ca blocul iți va opri expansiunea și va reveni la granițele…