Primaria Municipiului București a pus in dezbatere publica un program de restaurare al cladirilor monument istoric, program finanțat de la bugetul local, care intampina opinii diferite in cadrul dezbaterii publice de pe site-ul Primariei. O parte a publicului e de acord cu programul, cealalta parte se opune, și vorbește despre risipa banului public, mai ales ca e vorba despre cladiri aflate in proprietate privata. Alaturi de imobilele monument istoric, programul include și cladirile situate in ansambluri de arhitectura sau zone construite protejate. Primaria are in vedere intervenția asupra imobilelor…