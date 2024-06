Stiri pe aceeasi tema

- In sezonul cald, sandalele devin un accesoriu indispensabil pentru orice garderoba feminina. Alegerea perechii potrivite de sandale de dama nu este doar o chestiune de stil, ci și de sanatate și confort. Cauta modelele care iți plac in oferta Fashion Days și urmeaza cateva sfaturi pentru a face cea…

- Zilele trecute, am facut public afirmația ca alegerea Romaniei nu este și nu trebuie sa fie intre Est și Vest, ci intre A FI și A NU FI. M-a indemnat sa o fac observația ca in felul in care au deraiat de la obiectivele și modul lor de operare inițiale, alianțele in care ne gasim risca sa ne scoata din…

- Invitatul editiei ZIUA LIVE este vicepresedintele PSD, dr. Catalin Grasa, candidat pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Constanta.Medicul pledeaza pentru necesitatea infiintarii unor centre de permanenta medicale in zonele indepartate din judet dar si pentru obtinerea finantarii si construirea…

- Apa este fundamentul vieții pe Pamant, susținand ecosistemele, agricultura, industria și chiar sanatatea umana. Cu toate acestea, resursele de apa dulce sunt din ce in ce mai limitate din cauza poluarii, schimbarilor climatice și consumului excesiv.

- Pacea și securitatea zonala sunt premisele care impulsioneaza relațiile comerciale și investițiile reciproce, intre Romania și Emiratele Arabe Unite (EAU), declara premierul Marcel Ciolacu, aflat intr-o vizita oficiala in țarile din Golful Persic. Premierul le-a mulțumit oficialilor din Emiratelor…

- Ministrul Educatiei Ligia Deca a precizat ca, luni, examenul de Bacalaureat certifica niste competente ale absolventului, iar subiectele nu sunt grele si sunt create pentru nivelul mediu. „Putem discuta despre cele mai potrivite masuri de sprijin tocmai pentru ca acei elevii cu tulburari din spectrul…

- Dupa cum știm cu toții, creștinii ortodocși vor sarbatori Paștele in acest an pe data de 5 mai, iar in cele 40 de zile de dinaintea acestuia, multa lume va ține post. Postul Paștelui este considerat cel mai dificil, iar de-a lungul acestor zile, credincioșii vor face tot posibilul pentru a se apropia…

- UPDATE:”NATO. Astazi am organizat o reuniune speciala privind activitatea noastra cu Alianta in domeniul interoperabilitatii si perspectivele pentru acest an. Au participat toti oficialii nostri din domeniul relatiilor internationale, ministrul apararii si echipa de cooperare internationala a ministerului”,…