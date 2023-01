Ce controale va face ANAF anul acesta la persoane fizice și firme Vrem sa vedem ce se intampla pe zona de TVA, pe grupuri de firme, pe societați afiliate și ce s-a intamplat in sectoarele economice in care in anii de pandemie a fost o infuzie puternica de resurse din partea statului. Sa vedem modalitatea in care au fost folosiți acești bani, a declarat Lucian Heiuș, șeful ANAF Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

- ANAF vrea sa continue cu o serie de controale și inspecții fiscale in 2023, aici intrand atat vestita Operațiune Cronos privind munca subdeclarata, cat și cele impreuna cu RAR pe zona auto, inclusiv cele la persoane fizice.

