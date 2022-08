„Ce conține vaccinul?”. Un tribunal din Italia a solicitat specialiștilor să analizeze conținutul Un tribunal din Italia a solicitat specialiștilor sa analizeze conținutul vaccinurilor impotriva coronavirusului produse de Moderna și de Pfizer-BioNTech. Cererea a venit dupa ce un barbat care lucreaza in sistemul de invațamant nu a fost de acord sa se vaccineze. Astfel ca, tribunalul din Pesaro a fost sesizat de un barbat de 50 de ani care nu a vrut sa se imunizeze cu vaccinul impotriva coronavirus. In acest caz, analizele vor fi efectuate in luna septembrie, a transmis avocata barbatului. De asemenea, prin aceasta procedura, el dorește sa afle ce proteine sunt in aceste vaccinuri și daca exista… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

