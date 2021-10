Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a anuntat luni ca a inceput evaluarea administrarii vaccinului pentru Covid-19 al Pfizer/BioNTech copiilor cu varste de 5-11 ani, transmite Reuters. Pfizer si partenera sa germana BioNTech au transmis saptamana trecuta date care sustin utilizarea vaccinului lor…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, anunța schimbarea schemei de vaccinare anti-coronavirus. Astfel, persoanele sever imunodeprimate, precum pacienții oncologici, cei care vin dupa un transplant de organ sau de celule stem hematopoietice, cei cu imunodeficiențe…

- Compania americana Pfizer a anunțat, joi, ca a cerut Agenției americane a medicamentului (FDA) din SUA autorizarea de urgența a administrarii vaccinului anti-Covid in cazul copiilor cu varste intre 5 și 11 ani. In acest sens, la sfarșitul lunii septembrie, compania farmaceutica a transmis FDA rezultatele…

- Grupul farmaceutic Johnson&Johnson a transmis Agentiei americane pentru alimente si medicamente (FDA) faptul ca doreste sa obtina autorizarea necesara pentru a administra doza de rapel cu vaccinul sau monodoza anti-COVID-19. Datele transmise catre FDA includ rezultatele unui studiu clinic potrivit…

- Ministerul Educației și Ministerul Sanatații au decis ca antepreșcolarii, preșcolarii și elevii vor merge fizic la unitațile de invațamant indiferent de rata de incidența cumulata a cazurilor de Covid-19 din localitate, cu respectarea tuturor normelor de prevenire a raspandirii infecțiilor cu SARS-CoV-2.…

- Ministerul Sanatații ia in calcul ca medicamentul Favipiravir, folosit in cazurile de infectare cu Covid, de severitate medie, sa fie eliberat in ambulatoriu, prin farmaciile cu circuit inchis din cadrul spitalelor. Medicamentul Favipiravir ar putea fi eliberat in ambulatoriu, prin farmaciile din spitale,…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a adaugat o boala neurologica extrem de rara, sindromul Guillain-Barre (GBS), ca posibil efect secundar al vaccinului anti-Covid-19 al AstraZeneca. Potrivit EMA, exista „o posibilitate cel putin rezonabila” a unei legaturi cauzale intre GBS si vaccinul AstraZeneca,…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a anunțat dupa ședința de Guvern ca actul normativ modifica Ordonanta 158/2005.”Este, practic, o completare a listei de afectiuni pentru care se acorda aceste concedii medicale care depasesc perioada obisnuita de acordare a concediilor medicale”, a precizat ministrul. Citește…