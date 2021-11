Ce conține vaccinul Moderna și ce reacții adverse are Spikevax este un vaccin impotriva Covid-19, creat de compania Moderna. Pe langa beneficii, vaccinul are și o serie de reacții adverse, de care trebuie sa ținem cont. Spikevax este un vaccin utilizat pentru a preveni boala COVID-19 cauzata de virusul SARS-CoV. Acesta este administrat adulților și adolescenților cu varsta de peste 12 ani. Substanța activa din vaccinul Moderna este ARN mesager, care codifica proteina de suprafața a SARS-CoV-2. ARNm este integrat in nanoparticulele lipidice SM-102, potrivit prospectului vaccinului, publicat pe site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

