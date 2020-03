Stiri pe aceeasi tema

- Gigantul de retail Amazon angajeaza 100.000 de persoane, ca urmare a creșterii masive a cumparaturilor online, și crește salarii Amazon va angaja 100.000 de persoane in SUA pentru a raspunde puternicei cresteri a cumparaturilor online, generata de pandemia de COVID-19, si, in plus, va majora salariile…

- Amazon a anuntat luni ca noii angajati vor lucra in depozite, centrele de distributie si pentru furnizarea la domiciliu a cumparaturilor. Totodata, gigantul din comertul electronic va majora salariile angajatilor din depozite si distributie cu 2 dolari/ora in SUA, 2 euro/ora in Europa si 2 lire/ora…

- Norvegia va oferi companiilor o finantare de cel putin 100 de milairde de coroane norvegiene (9,7 miliarde dolari), sub forma de garantii pentru imprumuturi si emisiuni de obligatiuni pentru sustinerea economiei in timpul epidemiei de coronavirus, a anuntat guvernul duminica, transmite Reuters potrivit…

- Sectorul calatoriilor de afaceri este așteptat sa piarda 820 de miliarde de dolari din cauza coronavirusului, jumatate fiind in China, pe masura ce corporațiile reduce deplasarile din cauza epidemiei, potrivit Global Business Travel Association (GBTA), o organizație din domeniu.Calatoriile de business…

- Companiile aeriene globale vor pierde vanzari de 113 miliarde de dolari, adica 19% din cifra de afaceri, in situația in care noul coronavirus continua sa se raspandeasca, potrivit International Air Transport Association.In urma cu doar doua saptamani, IATA se aștepta la pierderi de 30 de miliarde…

- La anuntarea acordului, procurorul francez Jean-Francois Bohnert a anuntat ca Airbus a acceptat si "o monitorizare usoara a compliantei" din partea agentiei anti-coruptie din Franta. Acordurile simultane din Marea Britanie, Franta si Statele Unite inseamna ca producatorul european de avioane evita un…

- Gigantul suedez de mobila Ikea va plati despagubiri de 46 de milioane de dolari parintilor unui copil de doi ani din Statele Unite care a murit in 2017, dupa ce un dulap a cazut peste el, au anuntat avocatii fa...

- Topeka, capitala statului american Kansas, a lansat o campanie pentru a atrage noi talente in oras, dar si oameni care sa ajute la repopularea sa. La cei 127.473 de locuitori, nu e un oras mare, insa rata somajului este foarte ridicata, fara precedent, arata Forbes. Pentru atragerea…