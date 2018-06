Stiri pe aceeasi tema

- Primul draft al moțiunii de cenzura impotriva Cabinetului Dancila, intitulat "Opriți Guvernul marioneta!" și obținut de MEDIAFAX, acuza Puterea de ca a transformat in unelte politice Justiția și instituțiile statului, iar PSD are o agenda de grup infracțional organizat.Textul moțiunii de cenzura…

- ​Romania se afla in fața unei provocari fara precedent, agenda Guvernului Dancila, condus in fapt de Liviu Dragnea, fiind aceea a unui ”grup infracțional” al carui scop este subordonarea justiției și amputarea atribuțiilor președintelui, se arata in draftul moțiunii de cenzura ”Opriți guvernul marioneta”…

- Moțiunea de cenzura depusa de socialiști pentru a demite guvernul conservator al lui Mariano Rajoy, puternic slabit de un imens scandal de corupție, va fi dezbatuta joi și vineri, a anunțat luni camera deputaților, potrivit AFP.

- Parlamentarii liberali nu fac un secret din captul ca vizeaza momentul oportun pentru a depune o motiune la adresa Cabinetului Dancila. “Am luat decizia in Biroul Executiv ca pana la sfarsitul acestei sesiuni parlamentare sa depunem o motiune de cenzura impotriva Guvernului Dancila-Dragnea”, a transmis…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a susținut joi ca au aparut deja tensiuni intre PSD și ALDE dar ca acestea nu sunt suficiente pentru a determina un vot al formațiunii lui Calin Popescu Tariceanu impotriva Cabinetului Dancila. El a reafirmat ca moțiunea de cenzura va fi depusa la momentul oportun astfel…

- Cum poate fi demisa Viorica Dancila; Care sunt șansele ca Guvernul sa pice, prin moțiune de cenzura, in Parlament. Potrivit Constituției, doar Legislativul, in sedinta comuna, pot retrage increderea acordata Guvernului prin adoptarea unei motiuni de cenzura, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor.…

- "PMP va sustine motiunea de cenzura impotriva Cabinetului Dancila. PSD trebuie sa plece de la guvernare, pentru ca a aruncat tara in haos, iar acum, o izoleaza pe plan international. (...) Dancila trebuie sa plece. Am spus din prima clipa ca aceasta mediocritate politica nu trebuia numita premier…

- Partidul Miscarea Populara (PMP) va sustine motiunea de cenzura impotriva Cabinetului Dancila, a aratat, vineri, presedintele executiv al formatiunii, Eugen Tomac. "PMP va sustine motiunea de cenzura impotriva Cabinetului Dancila. PSD trebuie sa plece de la guvernare, pentru ca a aruncat tara in haos,…