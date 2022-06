Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea a petrecut doua luni in arestul poliției bulgare, dupa ce a fost prinsa la granița dintre Bulgaria și Grecia, incercand sa treaca frontiera. Udrea a fost adusa astazi in Romania, dupa ce a fost preluata din Bulgaria. Fostul ministru al Turismului iși va ispasi pedeapsa, 6 ani de inchisoare…

- Elena Udrea a ajuns in Romania, dupa ce a fost extradata din Bulgaria. Fostul ministru al Turismului a fost condamnat la 6 ani de inchisoare cu executare, in dosarul Gala Bute. Iubita lui Adrian Alexandrov va fi incarcerata la Penitenciarul de Femei Targsor din Prahova. Ce obiecte iși poate lua in bagaj.…

- Fostul ministru Elena Udrea, condamnata la sase ani de inchisoare in dosarul Gala Bute, a fost adusa joi in tara, la cateva zile dupa ce autoritatile judiciare bulgare au decis extradarea sa. Ea a fost preluata de o masina a Administratiei Nationale a Penitenciarelor, la Vama Giurgiu. Joi seara, ea…

- Curtea de Apel din Sofia a amanat din nou, miercuri, decizia privind extradarea in Romania a Elenei Udrea. Judecatorii bulgari au stabilit ca noul termen sa fie 8 iunie, potrivit digi24.ro. Elena Udrea trebuia sa afle miercuri daca va fi adusa in Romania, ca sa execute condamnarea la 6 ani de inchisoare,…

- Elena Udrea ar fi plecat din țara pe la Vama Giurgiu.”Nu știu daca Elena Udrea este in țara”, a spus unul dintre avocații acesteia. Elena Udrea a fost condamnata astazi la 6 ani de inchisoare cu executare in dosarul Gala Bute.Miercuri seara, Elena Udrea a spus ca este in țara, dar acum ar fi disparut,…