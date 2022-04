Stiri pe aceeasi tema

- Regulamente pentru construirea locuințelor pe parcelele acordate tinerilor intre 18 și 35 de ani - zona Ovidiu Balea. „Regulamentul privind realizarea locuintelor cuplate” si „Regulamentul privind realizarea locuintelor insiruite" vor fi supuse dezbaterii și aprobarii Consiliului Local.

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunta lansarea apelului de proiecte pentru productie de energie din surse regenerabile, cu un buget de 457,700 milioane euro, pentru care se pot depune aplicatii in perioada 31 martie-31 mai 2022. „Anunt foarte important! Anuntam lansarea apelului de proiecte pentru…

- „Anuntam lansarea apelului de proiecte pentru productie de energie din surse regenerabile (eolian si solar), cu un buget de 457.700.000 euro, cu finantare din PNRR. Se pot depune aplicatii in perioada 31 martie – 31 mai 2022. Venim cu solutii reale si cu finantarea necesara. Prin realizarea proiectelor…

- Aproape 70% dintre tinerii fermieri care au beneficiat de fonduri europene de cate 40.000 de euro pentru a face afaceri agricole in perioada de programare 2014-2020, „fie au abandonat afacerile, fie au plecat intr-o alta direcție”, a declarat ministrul Agriculturii, care a reclamat și faptul ca unii…

- Situație incredibila! Trei tineri din București au fost prinși de catre oamenii legii in momentul in care carau un trup neinsuflețit infașurat intr-un covor. Cei trei se aflau intr-un autoturism și se indreptau catre județul Ialomița. Iata cum s-a intamplat totul și ce au spus tinerii in fața oamenilor…

- O noua numaratoare a cetațenilor romani urmeaza sa aiba loc intre martie si iulie 2022. Cetatenii romani isi vor putea completa online formularele de recenzare, urmand ca cei care nu au facut...

- Recensamantul Populatiei si Locuintelor incepe marti, 1 februarie, cu prima etapa, cea de preluare a datelor din surse administrative si de creare si populare a bazei de date a recensamantului cu acest prim set de informatii, anunta Institutul National de Statistica (INS). „Incepand cu 1 februarie…