Romanii care au permis de conducere pentru categoria B vor putea conduce, cu anumite conditii, si diverse tipuri de motociclete, a decis plenul Camerei Deputatilor, astazi, in calitate de camera decizionala. Astfel, cu 261 de voturi „pentru” si o abtinere, deputatii au aprobat proiectul de lege privind completarea OUG nr.195/2002, in sensul stabilirii valabilitatii permisului de conducere eliberat pentru categoria B si in cazul anumitor tipuri de motociclete, daca detinatorul permisului are 24 de ani impliniti, permisul eliberat pentru categoria B obtinut cu cel putin trei ani in urma si a facut…