Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Tomac a declarat, luni, ca PMP va susține organizarea alegerilor anticipate, cu condiția ca deputații din PNL și USR sa voteze pentru proiectul de lege privind alegerea primarilor in doua tururi și pentru inițiativa PMP de reducere a numarului de parlamentari.„Colegiul Național al PMP…

- Ministrul demis al Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a declarat ca organizarea in bune conditii a alegerilor prezidentiale in strainatate reprezinta prioritatea Ministerului Afacerilor Externe in perioada urmatoare. "Complexitatea acestui proces este in acest an mult crescuta, pe fondul…

- Presedintele PMP Eugen Tomac a anuntat duminica, dupa sedinta Colegiului National, ca parlamentarii formatiunii sale vor vota in favoarea investirii Guvernului Orban doar daca PNL accepta mai multe conditii „in interesul Romaniei. Printre acestea se numara atentia pentru proiectele de infrastructura…

- Partidul Laburist britanic a confirmat, joi seara, ca va accepta convocarea alegerilor parlamentare anticipate în cazul în care Guvernul Boris Johnson exclude ideea unui Brexit fara acord si daca Uniunea Europeana accepta amânarea.Partidul Laburist va sustine motiunea de convocare…

- Ludovic Orban, premierul desemnat, a declarat, vineri, ca PNL susține alegerile anticipate, insa condiția este un pact intre formațiunile politice care formeaza majoritatea, de a se angaja ca nu vor vota investirea a doua guverne succesive, deoarece ar putea genera instabilitate guvernamentala, conform…

- "Oricand, putem discuta teoretic pe acest subiect, al alegerilor anticipate. Poate sa fie o dorinta, as spune eu, izvorata si din calcule politice, dar si fara sa fie cunoscute mecanismele constitutionale. Daca observam atent, Constitutia a fost astfel gandita incat sa evite pe cat posibil crize…

- Kievul a acceptat organizarea alegerilor locale anticipate in Donbass, insa a impus anumite conditii. Acestea urmeaza sa aiba loc in conformitate cu legislatia Ucrainei, ceea ce inseamna ca in cursa vor fi admise toate partidele politice.

- Alianta USR-PLUS propune organizarea de alegeri anticipate odata cu alegerile locale, in data de 6 iunie a anului viitor, Alianta cerand presedintelui Klaus Iohannis, partidelor din opozitie si parlamentarilor sa semneze un pact in acest sens si anuntand ca parlamentarii USR sunt dispusi sa renunte…