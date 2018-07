Stiri pe aceeasi tema

- Daca „romanii de pretutindeni” reconsidera cifra, se mai poate discuta... Urmare a discuțiilor din spațiul public referitoare la solicitarea Federației Romanilor de Pretutindeni privind organizarea unui miting in Piața Victoriei in data de 10 august 2018, Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea,…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, în legatura cu neautorizarea protestului din Piata Victoriei la care si-au anuntat participarea românii din diaspora, ca "Un milion de participanti, potrivit cifrei înaintate de

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, in legatura cu neautorizarea mitingului din Piata Victoriei la care si-au anuntat participarea romanii din diaspora, ca „1 milion de participanti, potrivit cifrei inaintate de catre organizatori, ar perturba grav activitatea si libera circulatie…

- Gabriela Firea a transmis, luni, pe pagina sa de Facebook, un nou episod al raportului realizat la doi ani de mandat ca primar al Capitalei. Astfel, Primarul General a vorbit despre proiectele de consolidare si reabilitare ale cladirilor din Bucuresti, precizand ca sunt vizate 22 de cladiri, dintre…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, sambata, ca aproximativ 500.000 de persoane vor fi prezente la evenimentele organizate in Bucuresti, precizand ca in jur de 400.000 de manifestanti vor fi prezenti, in Piata Victoriei, la mitingul PSD. "Astazi la cele 15 evenimente…

- La mitingul PSD din Capitala, care va avea loc sambata seara, sunt așteptate „cateva sute de mii” de persoane din toata țara. Din acest motiv, exista nevoia de a lua masuri de precauție pentru ca totul sa se desfașoare fara probleme sau violențe. Jandarmeria Romana a emis un comunicat prin care declara…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a semnat contractul pentru cele 400 de autobuze, anunța Zf.ro. Pana la finalul acestui an vor fi aduse in Bucuresti primele 100, iar pana la sfarsitul anului 2019, vor ajunge si celelalte 300 de unitati. “Una dintre principalele masuri pentru deblocarea…