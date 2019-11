Ce condiții noi trebuie să îndeplinească buzoienii care vor să se debranșeze de la sistemul centralizat de încălzire Un proiect aprobat de consilierii locali aduce noi reguli pentru buzoienii care vor sa se debranșeze de la sistemul centralizat de incalzire. Practic, municipiul Buzau este acum imparțit in doua zone: una in care abonații sunt deserviți de un sistem centralizat, alta in care caldura este asigurata de un sistem autonom. Pornind de la aceasta situație, se va reproiecta sistemul de alimentare cu apa calda și caldura in oraș. „Acest studiu ne permite sa trecem, anul viitor, la o noua etapa, proiectare si executie. De anul viitor. Deci, nu de acum, in niciun caz. Dupa ce se va inchide caldura, la sfarsitul… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

