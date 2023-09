Partidul National Liberal a votat in sedinta de luni mai multe conditii privind pachetul de masuri cu care Guvernul Ciolacu va veni in Parlament pentru angajarea raspunderii, liberalii sustinand sub orice forma pastrarea cotei unice de impozitare, cota de 8% a impozitului pe dividende si pragul de 500.000 euro pentru microintreprinderi. ”PNL va apara sub […] The post Ce condiții au pus liberalii pentru susținerea masurilor fiscal-bugetare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .