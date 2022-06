Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana vrea sa faciliteze confiscarea averilor oligarhilor rusi si a prezentat, miercuri, mai multe propuneri in acest sens. Banii confiscati vor ajunge intr-un fond comun pentru a ajuta Ucraina, a explicat comisarul european pentru justitie, Didier Reynders, intr-o conferinta de presa. Conform…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat, miercuri, ca Moscova nu vrea razboi in Europa, dar tarile occidentale spera ca Rusia sa fie invinsa in campania sa militara din Ucraina. „Daca va preocupa perspectiva de razboi in Europa, noi nu dorim deloc acest lucru”, a declarat Serghei…

- Moscova a acceptat sa ajute Minskul sa produca rachete, intre care rachete de tip Iskander, a declarat, marti, presedintele belarus Aleksandr Lukasenko, citat de agentia oficiala belarusa Belta, in timp ce Belarus cauta sa-si consolideze capacitatile militare, potrivit Reuters, citata de Agerpres. In…

- Eșecul militar al Rusiei in tentativa de cucerire a capitalei Ucrainei era inevitabil pentru ca, in ultimii ani, trupele rusești nu s-au mai confruntat cu un inamic puternic, spune un fost mercenar care a luptat alaturi de armata Moscovei ca parte a Grupului Wagner (așa-zisa armata privata a lui Vladimir…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a asigurat, luni, ca Rusia va continua negocierile de pace cu Ucraina si a avertizat asupra pericolului real al unui razboi mondial, transmite AFP. „Bunavointa are limitele ei. Si daca nu este reciproca, nu contribuie la procesul de negociere”, a spus Lavrov,…

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a retinut un rus care voia sa mearga in Ucraina pentru a lupta impotriva trupelor ruse. Potrivit agenției de presa ruse TASS, barbatul, identificat drept Maksim Dmitrienko, este acuzat de „participare pe teritoriul altui stat la o formatiune armata neprevazuta…

- Fermierii din Ucraina au insamantat pana joi aproximativ 400.000 de hectare cu diverse culturi de primavara, cu o zecime mai mult decat in perioada similara din 2021, in ciuda invaziei ruse, a anuntat adjunctul ministrului ucrainean al Agriculturii, Taras Vysotskiy, transmite Reuters. Acesta a adaugat…

- Forțele Aeriene ale Ucrainei au declarat, vineri, ca avioane rusești au deschis focul din spațiul aerian ucrainean asupra unei localitați din Belarus, aflata in preajma graniței dintre cele doua țari, pentru a incerca sa atraga Minskul in razboi, anunța Reuters. „Aceasta este o PROVOCARE! Obiectivul…