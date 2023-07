Stiri pe aceeasi tema

- Indiferent daca ești proprietarul unui restaurant, cafenea, bar sau hotel, satisfacția clienților este esențiala pentru succesul afacerii tale. Clienții mulțumiți nu doar ca se intorc și devin clienți fideli, dar recomanda și altor persoane experiența lor pozitiva. Daca te intrebi cum poți crește…

- Un barbat si o femeie care au facut scandal intr-un restaurant din municipiul Pitesti au fost scosi in catuse din local, dupa ce reprezentantii acestuia au chemat Politia. Cei doi au fost scosi cu forta de catre politisti dupa ce nici angajatii firmei de paza, chemati initial sa intervina, nu au reusit…

- Patronul unui restaurant și-a pus toți clienții și angajații in cap, dupa ce a inventat o taxa extrem de ciudata. Mai exact, a venit cu ideea sa le impuna o noua taxa clienților, pentru a scapa de marirea salariilor din buzunarul lui. Inițiativa nu a fost deloc un succes, ci doar i-a atras critici și…

- Cu toții am trecut prin momente neplacute la restaurant, atunci cand a venit mancarea și nu erați mulțumiți de ceea ce aveți in farfurie, de exemplu. Ei bine, exista situații cand poți refuza mancarea de la restaurant fara sa ai vreo vina. Cand este ok sa refuzi mancarea la restaurant? De multe ori,…

- Poliția japoneza a arestat mai multe persoane pe motiv ca au braconat o cantitate uriașa de castraveți de mare, o delicatesa scumpa, care a atras atenția grupurilor infracționale din țara, potrivit The Guardian.Cei cinci barbați au fost arestați pentru ca au furat peste 600 kg de creaturi marine din…

- FOTO| Mesaj de mulțumire pentru pompierii din Alba care au intervenit la incendiul care a cuprins un restaurant din Sebeș: ”Azi mi-a crescut inima, am vrut sa-i felicit, dar nu s-a putut” Mesaj de mulțumire pentru pompierii din Alba care au intervenit la incendiul care a cuprins un restaurant din Sebeș:…

- Situație neașteptata in județul Botoșani, in weekendul 15-16 aprilie. Ce a patit un botosanean caruia sotia i-a vandut telefonul pe net. Dupa ce a incasat banii ce reprezentau valoarea dispozitivului mobil expus la vanzare, a fost nevoie de intervenția agenților de poliție. Vezi mai jos ce au facut…

- O minora a incercat sa se arunce in gol de pe acoperișul Hotelului Național din Capitala. Cazul a avut loc miercuri, 12 aprilie, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfant din Chișinau. Informația a fost confirmata pentru Jurnal.md de catre ofițerul de presa al Poliției capitalei, Natalia Stati. Poliția…