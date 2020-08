Ce condamnare a primit un braconier acuzat de uciderea a peste 500 de elefanți Un braconier despre care se crede ca ar fi responsabil de uciderea a peste 500 de elefanți în Congo își va petrece o buna bucata a vieții în spatele gratiilor dupa ce a fost condamnat pentru trafic cu fildeș și tentativa de omor, relateaza The Telegraph.



Se crede ca Mobanza Mobembo Gérard, poreclit &"macelarul Parcului Național Nouabale Ndoki&", ar fi început organizarea unor expediții de vânatoare în 2008, când avea doar 23 de ani, și ar fi ajuns la scurt timp dupa liderul unei echipe de 25 de braconieri care vânau animale rare din… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

