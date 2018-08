Stiri pe aceeasi tema

- Administrația locala de la Lupeni a fost tarata intr-un proces care a durat 10 de ani. Litigiul a vizat dreptul de proprietate asupra unor terenuri. Momarlanii din zona au invocat dreptul de proprietate asupra terenurilor, insa in cele din urma, administrația locala a avut caștig de cauza. “Am…

- Doi judecatori hunedoreni au fost eliberați din funcție. Decretele au fost semnate de președintele Romaniei, Klaus Iohannis. Cei doi judecatori eliberați din funcție au profesat la Tribunalul Hunedoara. Unul dintre ei a fost chiar vicepreședintele instanței de judecata. Astfel, a fost semnat…

- Un tanar a fost condamnat cu suspendare pentru comiterea infracțiunii de trafic de droguri și deținere de droguri de risc pentru consum propriu. El nu a semnat cu organele de cercetare penala acord de recunoaștere a vinovației. „Condamnare fara acord de recunoastere. Solutia pe scurt: Condamna…

- Femeia din Lupeni, care in luna mai și-a ucis fiul aplicandu-i mai multe lovituri de cuțit, ramane dupa gratii. Marika Luca a solicitat sa fie plasata sub control judiciar, insa judecatorii i-au respins solicitarea „Constata legalitatea si temeinicia masurii arestului preventiv luat fata de…

- Singurul director general al Complexului Energetic Hunedoara care a fost selectat in baza ordonanței corportatiste este plimbat in instanțe de aproape 3 ani de zile. Dosarul in care Emil Floruț, fostul director general al CEH, contesta concediera sa se muta la o noua instanța. A treia. Tribunalul…

- Marika Luca, femeia din Lupeni care și-a ucis fiul in varsta de 35 de ani, a fost trimisa in judecata. Dosarul a fost inregistrat pe rolul Tribunalului Hunedoara in data de 8 iunie, insa, deocamdata nu a fost stabilit termen de judecata. Femeia este acuzata de omor. Marika Luca și-a ucis…

- Concedierile de la Complexul Energetic Hunedoara ajung la Inalta Curte de Casație și Justiție. Complexul Energetic Hunedoara a atacat cu recurs o soluție a Curții de Apel Craiova, in cazul fostului membru al Consiliului de Administrație, Ringo Damureanu. Dosarul privind recursul a fost inregistrat…

- Cel mai sarac cartier al municipiului Lupeni, Colonia Ștefan, a intrat intr-un program de modernizare. Edilii au luat decizia de a incepe lucrarile, inainte ca cei de la ApaServ sa introduca apa și canalizarea. “Deși licitația pentru lucrarile de canalizare ce vor fi executate de Apa Serv…