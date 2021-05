Stiri pe aceeasi tema

- Dominique Nuța a fost eliminata in ediția Burlacul sezon 6, difuzata pe 6 mai 2021 la Antena 1. A fost a doua eliminare pentru frumoasa tanara, care refuzase sa plece prima data cand Andi Constantin nu i-a oferit trandafirul salvator.

- In ediția 8 din sezonul 6 Burlacul, Andi Constantin a avut parte de un cocktail party plin de tensiuni și revolta. Concurentele l-au luat deoparte pe Burlac și au dorit sa discute fiecare in parte nemulțumirile pe care le au.

- Seara trecuta s-a incheiat cu o noua eliminare la Burlacul. Andi Constantin a decis sa se desparta dce inca o concurenta, iar Ceremonia Trandafirului a fost un moment foarte tensionat. Dupa ce și-a explicat alegerea facuta, tanara și-a luat la revedere de la colegele ei.

- O situație de-a dreptul incredibila a avut loc in episodul din aceasta seara din ”Burlacul”, de pe Antena 1. Andi Constantin nu are de gand sa aleaga nicio concurenta? In ce situație a fost pus de concurente? Fosta ispita de la Insula Iubirii, mesaj acid pentru pretendetele la inima sa.

- Pe langa faptul ca e frumoasa, are și un talent ascuns. Simona Balaceanu este una din concurentele care l-au pus pe jar pe Andi Constantin la emisiunea Burlacul. Tanara este modesta și nu s-a laudat cu talentul ei ascuns, insa fanii o admira pe rețelele sociale pentru tot ceea ce face.

- Dupa o perioada de adaptare petrecuta in Turcia, Burlacul crede ca a ajuns intr-un punct in care lucrurile pot avansa și spera ca le va cunoaște din ce in ce mai bine pe cele 14 fete ramase. Primul sau sarut cu una dintre acestea va scoate la iveala geloziile și adevaratele sentimente ale pretendentelor,…

- Deși a ieșit cu mai multe fete la date in cea de-a doua ediție, Andi Constantin a fost placut impresionat de o singura concurenta. Cine este Ana Bene, tanara care a invins cancerul? Burlacul a fost fermecat de ea.

- Dupa ce Rodica Budurca s-a retras din competiție din cauza unei probleme de sanatate, Andi Constantin a decis sa dea o șansa alte fete. Cine este concurenta care a venit in locul Rodicai? Burlacul a stat in fața blocului dupa ea.