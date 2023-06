Stiri pe aceeasi tema

- Finalul ediției din aceasta seara s-a anunțat unul tensionat, asta dupa ce echipele lui Catalin Scarlatescu și a lui Sorin Bontea au ajuns la duel. Jurații au avut parte și de surprize placute, caci au acordat și 15 puncte, dar a fost și o farfurie care a obținut cel mai mic punctaj.

- Ediția din 24 mai 2023 a competiției Chefi la cuțite continua cu o surpriza de proporții, dupa ce Gina Pistol a anunțat tema battle-ului din aceasta seara. Jurații au fost șocați dupa ce au auzit vestea, deoarece nu se așteptau sa primeasca, in acest moment, o astfel de sarcina. Din punctul lor de vedere,…

- Ediția din aceasta seara a emisiunii Chefi la cuțite s-a terminat cu inca o eliminare. Un alt concurent a plecat acasa, dupa ce la proba de duel a obținut doar cinci puncte. Juratul echipei din care a facut parte s-a așteptat la acest final, insa a fost dezamagit in cele din urma.

- In ediția din aceasta seara, jurații au oferit concurenților tunicile. Emoțiile au atins cote maxime, asta pentru ca fiecare și-a dorit un loc intr-una dintre echipe. Cel care a spart gheața a fost Florin Dumitrescu, care a oferit tunica gri unuia dintre concurenți.

- In ediția 20 din sezonul 11 Chefi la Cuțite, concurenții care au primit 2 sau 3 cuțite au intrat in bootcamp unde au avut parte in aceasta ediție de prima proba. Proba anunțata de cei trei jurați i-a luat prin surprindere pe majoritatea concurenților. Iata cum au reacționat.

- Competiția culinara Chefi la cuțite continua cu o noua etapa, care ii duce pe concurenți tot mai aproape de marele premiu. Dupa saptamani intregi de preselecții, jurații și-au ales echipele, dupa ce au trimis acasa 80 de concurenți. Emoțiile lor au atins cote maxime, iar bucuria succesului a intrecut…

- A inceput deja degustarea la Chefi la cuțite! Proba de amuleta a ediției din aceasta seara a emisiunii a luat sfarșit! Jurații au gatit de data aceasta pentru Elwira Petre. Cine a gatit cel mai delicios desert.

- A inceput degustarea la Chefi la cuțite! Proba de amuleta a ediției din aceasta seara a emisiunii a luat sfarșit! Jurații au gatit de data aceasta pentru Ilona Brezoianu. Vedeta a facut show in timp ce gusta preparatele celor patru chefi.