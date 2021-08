Ce complicații pot apărea dacă folosim excesiv tastatura și mouse-ul Omul modern sta peste 8 ore la birou, in fața unui calculator. Dincolo de afectarea vederii, mai sint citeva probleme serioase, care se rasfring asupra starii noastre de sanatate. La oamenii care folosesc zilnic tastatura și mouse-ul, cea mai intilnita afecțiune este sindromul tunelului carpian. Sindromul tunelului carpian este o afectiune a incheieturii mainii, a carei cauza este, in cel Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

