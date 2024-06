Romanii care sunt nevoiți sa lucreze de Rusalii trebuie sa primeasca compensații legale. Anul acesta, cele doua zile de Rusalii sunt in zilele de 23 și 24 iunie, ambele fiind stabilite de Codul Muncii ca zile libere. Asta inseamna ca din cele doua zile de sarbatoare, duminica și luni, doar a doua zi de Rusalii […] The post Ce compensații primesc angajații care lucreaza de Rusalii. Amenzi uriașe pentru angajatorii care nu se conformeaza appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .