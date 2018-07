Stiri pe aceeasi tema

- Dobanzile la lei vor avea o volatilitate mai mare in perioada urmatoare, iar in privinta cursului valutar, care a fost intotdeauna o ancora in asteptarile inflationiste, nu ne asteptam la modificari semnificative daca va fi temperata cresterea inflatiei, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de specialitate,…

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele cinci luni cu un deficit de 8,14 miliarde lei, 0,88% din Produsul Intern Brut (PIB), de aproape patru ori mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata datele publicate…

- In articolele anterioare am evidențiat o serie de provocari ale antreprenorilor care dezvolta afaceri in Romania: creșterea costului de finanțare, spirala contagioasa a creditului comercial, interdependența dintre companii, volatilitatea veniturilor, deteriorarea comportamentului de plata, impredictibilitatea…

- In cadrul conferintei de presa a PSD Dambovita s-a prezentat tendintele in evolutia activitatii economice a Romaniei in perioada mai-iulie 2018, avand ca fundament ultimele date prezentate de Institutul National de Statistica . Se preconizeaza o creștere a activitații in construcții, comerțul cu amanuntul…

- In mod specific, AmCham Romania isi exprima sustinerea pentru mentinerea actualului model de functionare a sistemului de pensii administrate privat, fiind un sistem de asigurari cu o sustenabilitate dovedita pe termen lung, si o premiza fundamentala pentru imbunatatirea calitatii vietii viitorilor pensionari…

- Douasprezece din 50 de companii de stat analizate de catre economistul IDIS „Viitorul” Ion Butmalai au inregistrat pierderi in anii 2015-2016. Sapte companii au avut o volatilitate a vanzarilor de pana la 35%, fapt care creeaza un risc major stabilitatii financiare, mentioneaza expertul.

- Deputații au votat ieri in prima lectura un proiect de lege care prevede amenzi de aproape 23.000 de lei pentru organizatiile de microfinantare. Sanctiunile vor fi aplicate in cazul in care acestea nu vor informa clientii despre conditiile pentru obtinerea unui credit.

- Varsta medie a unei companii in Romania este de 9 ani. Evolutia mediului de business in stadiul embrionar arata ca 20% din companiile romanesti au fost infiintate in perioada 1990-2000, 35% in perioada 2000-2010, iar 45% dintre companiile care activeaza astazi sunt infiintate in ultimii zece ani,…