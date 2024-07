Stiri pe aceeasi tema

- In plenul Parlamentului European de vineri, de la Strasbourg, au fost anunțați membrii comisiilor precum și coordonatorii acestor comisii din PE. Coordonatorii politici sunt cei care decid abordarea dosarelor care intra in dezbaterea comisiilor și sunt deciși in baza negocierilor, prin vot in interiorul…

- In plenul Parlamentului European de vineri, de la Strasbourg, au fost anunțați membrii comisiilor precum și coordonatorii acestor comisii din PE. Coordonatorii politici sunt cei care decid abordarea dosarelor care...

- O serie de masuri speciale vor fi luate in contextul caniculei la examenul de titularizare . Ministrul Educatiei, Ligia Deca, anunta masuri la concursul de ocupare a posturilor in invatamantul preuniversitar , in contextul caniculei anuntate pentru aceasta perioada. Ea spune ca vor fi asigurate apa…

- Poliția a efectuat astazi percheziții in legatura cu „ingerința Rusiei” in Parlamentul European, potrivit unui comunicat al procurorului federal belgian. Operațiunea este legata de afacerea „Russiagate” Perchezițiile, efectuate la o reședința privata din Bruxelles și in birourile Parlamentului European…

- Plafonarea prețurilor la curent și gaze nu este agreata de un greu din piața de energie, E.ON din Germania. CEO-ul E.ON, Leonhard Birnbaum, a anunțat ca grupul german ia in calcul vanzarea operațiunilor de furnizare de energie electrica și gaze naturale din Romania. Motivul principal il constituie deteriorarea…

- Astazi, stelele ne indeamna sa fim deschiși la schimbare, sa ne concentram pe obiectivele noastre și sa fim atenți la nevoile noastre interioare și ale celor din jur. Fie ca suntem in cautarea unor oportunitați profesionale sau ne straduim sa ne imbunatațim relațiile personale, astrologia ne ofera sfaturi…

- Bun venit intr-o noua zi plina de oportunitați și aventuri, unde stelele ne indeamna sa exploram noi orizonturi și sa ne conectam cu esența noastra interioara. Astazi, vom explora previziunile astrologice pentru fiecare zodie, oferindu-ți o viziune asupra modului in care poți sa-ți valorifici potențialul…

- Prețurile platite pentru energia electrica și gazele naturale de catre romani, printre cele mai mici din Uniunea Europeana, susține ministrul Sebastian Burduja. Eurostat a publicat statistica cu privire la prețurile platite pentru energie electrica și gaze naturale de consumatorii casnici și non-casnici…