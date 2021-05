Ce clișee folosite în România adâncesc și mai mult prăpastia din societate In discursul public actual circula o sumedenie de idei preconcepute. Oamenii vorbesc și gandesc dupa niște șabloane, fara filtru, generalizeaza ori emit judecați cu jumatate de masura. In tot acest proces, nu se pierde doar simțul critic, ci se ignora adevarul incomod și se continua victimizarea unor categorii sociale deja vulnerabile. Lumea moderna abunda de clișee. Tot felul de stereotipii ne bantuie spațiul social. Un astfel de șablon, intens vehiculat in perioada post-1989, face din interbelicul autohton „varsta de aur“ a istoriei noastre moderne. Ce conteaza ca perioada dintre cele doua razboaie… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

