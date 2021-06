Stiri pe aceeasi tema

- Naufragiul s-a produs la circa 9 km de insula.Salvatorii au reusit sa scoata din apa 48 de supravietuitori.Potivit presei, in Lampedusa au mai ajuns, incepand cu ora locala 03:30 (01:30 GMT), inca 256 de migranti. Aceștia au traversat Mediterana la bordul a patru ambarcatiuni, dintre care numai una,…

- „Cițu și Orban vor sa blocheze toata Europa. Nu vor sa vina in Parlament sa prezinte PNRR, așa acum este normal. Polonia, Spania, Italia și Franța au prezentat PNRR-ul in Parlament.Daca maine in Parlament, prezentarea PNRR nu este punct separat pe ordinea de zi, PSD va intra in greva parlamentara.De…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat marți, pe pagina sa de socializare, ca senatorii și deputații partidului vor intra în greva parlamentara, daca prezentarea PNRR nu va intra pe pe ordinea de zi la ședința comuna a Parlamentului."Cîtu si Orban vor sa blocheze toata…

- O ambarcatiune care a plecat din Libia catre Europa a naufragiat cu aproximativ 90 de persoane la bord, iar aproximativ 30 de au fost salvate marti, în largul Tunisiei, a anuntat Ministerul tunisian al Apararii, conform News.ro.Peste 50 de persoane au fost date disparute, potrivit primelor…

- Relaxarea restricțiilor de calatorie in Europa a dus la creșterea cererii de bilete de avion. Astfel, in ultimele saptamani, s-au majorat vanzarile de bilete de avion catre Marea Britanie, Italia,...

- Romanii care lucreaza in strainatate se vor putea vaccina mai ușor in Romania. Autoritațile din Arad organizeaza mai multe puncte temporare de imunizare impotriva Covid-19 in frontierele de la Nadlac I și II, dupa ce in ultima perioada s-a constatat ca sunt multe persoane, inclusiv straini din Germania,…

- Autoritatile din Italia, confruntata cu un aflux de migranti ce ajung pe teritoriul sau traversand Marea Mediteraneana, i-au indemnat marti pe partenerii lor europeni la "solidaritate", prin primirea a o parte dintre acesti migranti, informeaza AFP. Ministrul de interne al Italiei, Luciana…

- Zeci de persoane din strainatate trec in fiecare zi granița pentru a se vaccina in Romania, la Arad. Cei mai mulți sunt romani stabiliți in Europa care vin in țara pentru rezolvarea diverselor probleme și profita de faptul ca aici se pot vaccina fara programare.