Deși au parasit competiția Asia Express, frații Ristei iși aduc aminte cu placere de experiențele pe care le-au avut acolo. Ce alte chestii ciudate ați mai mancat? Florin: In afara de chestiile ciudate, eu sunt mare fan mancare asiatica. Dar am mancat chestii ciudate. Dan: Vi le zicem noi! Ou de rața cu puiul inauntru. Adica balut. Florin: Frate-miu a mancat chiar doua. Dan: Puiul e deja format – are pene, are cioc. Gust de carne fiarta. Florin: Am mancat și in concurs, dar și la cineva acasa. Dan: E scarbos, dar sanatos!