Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Getica 95 a intrat in insolvența, liderul pieței a redevenit Electrica Furnizare, conform celor mai recente date publicate de Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE). Conform raportului pentru luna august, Electrica Furnizare a redevenit liderul pieței de energie dupa…

- Președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a scris, joia trecuta, pe pagina sa oficiala de Facebook, ca este susținatorul impozitarii progresive, motiv recurent, de altfel, in discursul PSD, iar proiecte de lege in legatura cu revenirea la acest sistem au mai fost depuse de-a lungul timpului.…

- Comparativ cu anul trecut, cand fermierii s-au lovit de o seceta puternica, iar producția de cereale a fost foarte slaba, anul acesta agricultorii nu vor mai avea astfel de probleme. Producția de porumb și cea de grau inregistreaza o creștere semnificativa comparativ cu anul 2020. ,,Inca ne aflam la…

- 415 buzoieni au dat curs invitației Fundației Comunitare Buzau de a raspunde online unui chestionar in care trebuiau sa evalueze importanța a noua prioritați identificate de aceasta organizație neguvernamentala in urma unei consultari publice. Sondajul a fost efectuat in perioada 1 august – 1 octombrie…

- Pentru evitarea infectarii cu virusul Sars Cov 2, Casa de Pensii Buzau recomanda buzoienilor care au diverse lucruri de rezolvat la sediul instituției sa foloseasca pe cat posibil canalele de comunicare online și sa evite deplasarile la ghișeele instituției. Recomandarea vine și in contextul in care…

- Are 29 de ani, ii place lumea modei, a culorilor si isi alege cu mare grija in fiecare zi stilul vestimentar care o reprezinta, in functie de starea de spirit si locul unde trebuie sa mearga. Atentia la detalii este un accent pe care Andreea se bazeaza mereu, mai ales in munca pe care o … Articolul…

- Misterul celor petrecute in casa Andreei, in momentul in care gemenii sau au cazut de la etajul 10, se adancește pe zi ce trece. Alina a declarat zilele trecute ca un barbat s-ar fi aflat cu ea și Andreea in casa in seara in care copiii au murit, iar cand a venit Poliția, acesta s-a ascuns sub un pas.…

- O lume in care personajele si intamplarile contureaza o realitate simbolica, o iubire tarzie care salveaza lumea, un sat de piatra aflat pe varful unui munte armean, unde magia si misterul si-au pastrat neatinse puterile. Cu o somptuoasa imaginatie si o atentie deosebita pentru detaliile cele mai fine,…