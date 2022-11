Stiri pe aceeasi tema

- Purtatoarea de cuvant a ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, dezminte informația privind spitalizarea ministrului de Externe rus, Serghei Lavrov, in Bali, cu o zi inainte de Sumittul G20.

- La Colegiul Național „Petru Rareș" Suceava s-a desfașurat recent proiectul „Sa citim Biblia impreuna!", in cadrul caruia elevii au citit pasaje din Sfanta Scriptura și s-au familiarizat cu textul biblic.Preotul prof. Justinian Remus Cojocar ne-a spus ca au ...

- Arta in sine dezvaluie o adevarata poveste din spatele unui artist. Citim adesea istoria marilor pictori și ramanem impresionați cum au ajuns sa picteze sau de unde s-au inspirat, cine le-a fost muze. Așa cum spunea și Elbert Hubbard – arta nu este un lucru, ci o cale. Astfel ca tot mai multe persoane…

- Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, raspunde la intrebarea adresata de un enoriaș ”la ce ne poate ajuta Sfantul Dumitru daca citim acatistul?”. ”Nu știu la ce v-ar putea ajuta personal citirea acatistului Sfantului Dimitrie, insa ceea ce știu este ca prin citirea acatistelor și paracliselor…

- Practic in fiecare zi mergem in magazinele din țara și umplem coșurile cu produse tot felul. Nu intotdeauna ne reușește sa analizam eticheta fiecarui produs expus la raft, pe care se pot strecura anumite erori. In cadrul unui interviu marca „Nicaieri nu-i ca acasa”, antreprenoarea Diana Rotari, cea…

- Sa citești etichetele alimentare poate fi in sine o știința. Asta pentru ca sunt foarte multe denumiri prea puțin cunoscute sau complet necunoscute. In plus, consumatorii sunt mai conștienți ca niciodata de importanța unei diete sanatoase, așa ca unii producatori de alimente folosesc tot felul de trucuri…

- Un grup de studenti din anul al VI-lea de la Facultatea de Medicina Dentara a Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi (UMF) a trimis o plangere pe adresa redactiei „Ziarului de Iasi" in legatura cu faptul ca trebuie sa achizitioneze din buzunarul propriu, an de an, materiale…

- Unul din primele ziare din spatiul dobrogean, "Romania Trans Dunareanaldquo;a aparut pe 31 august 1880.Pe 31 august 1880 aparea, la Tulcea, periodicul "Romania Trans Dunareanaldquo;, proaspat iesit de la cea dintaia tipografie locala aparuta dupa reintegrarea Dobrogei intitulata "Romanialdquo;. Era…