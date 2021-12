Stiri pe aceeasi tema

- Parada militara naționala de la rcul de Triumf din Capitala București, organizata de Ziua Nationala a Romaniei - 1 Decembrie, a inceput. La ceremonie sunt prezenți președintele Klaus Iohannis, premierul Nicolae Ciuca și mai mulți politicieni. Aproximativ 1.500 de militari și specialisti din…

- Radio Romania aniverseaza 10 ani de Radio Chișinau La semnificația istorica a datei de 1 Decembrie se adauga pentru Radio România aniversarea a 10 ani de când emitem pentru românii de peste Prut prin Radio Chișinau. Aniversarea de astazi va fi marcata la București printr-un…

- Serviciul de Telecomunicații Speciale participa, pentru prima data, cu un detașament de ofițeri, maiștri militari și subofițeri in blocul de Parada Militara organizata la 1 decembrie a.c., in București, cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. Ca in fiecare an, comunicațiile și serviciile IT necesare…

- La mulți ani, romani! La mulți ani, Romania! Peste doar cateva ore urmeaza sa inceapa in Capitala parada militara de la Arcul de Triumf, ceremonie la care sunt așteptați sa asiste atat președintele Klaus Iohannis, cat și premierul Nicolae Ciuca și alți demnitari. Din cate a anunțat MApN, aproximativ…

- Premierul Nicolae Ciuca a facut un apel la unitate cu ocazia celebrarii Zilei Naționale a Romaniei și a subliniat ca „eroii acestui ani” sunt romanii. Intr-un mesaj video publicat miercuri pe pagina de Facebook a Guvernului, el a adus mulțumiri speciale celor care au luptat in prima linie a luptei cu…

- ''Serviciul de Telecomunicatii Speciale participa, pentru prima data, cu un detasament de ofiteri, maistri militari si subofiteri in blocul de Parada Militara organizata la 1 decembrie. Elementul de noutate adus in fata publicului de catre institutia noastra il reprezinta defilarea personalului si a…

- Fuego este unul din artiștii cu mare priza la public. Inca de la debutul sau, ca și muzician, Paul Surugiu a reușit sa cucereasca inimile romanilor cu vocea și caldura sa. Dar, ca sa ajunga aici au fost nevoie de ani de munca, de sacrificii din partea parinților și de multe zile de lipsuri. Deși […]…

- Stadionul „Arcul de Triumf” va organiza Finalele SuperLigii Naționale de Rugby, insa partidele se vor disputa fara spectatori, din cauza situației epidemiologice din București. Sambata, 16 octombrie, de la ora 17:30, CSA Steaua va infrunta pe Arcul de Triumf campioana en-titre CSM Știința Baia Mare.…