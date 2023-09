Chiriile pentru apartamente și garsoniere din zece mari orașe au crescut cu 17% in ultimul an. Studenții sunt in cautare de garsoniere, iar bugetul lor este cuprins intre 200 și 300 de euro. Mulți romani, in special studenți, sunt sau vor fi in cautarea unei locuințe de inchiriat in perioada imediat urmatoare. Datele arata ca exista un interes crescut pentru inchirierea apartamentelor cu doua camere (varianta aleasa de 60% dintre respondenți), conform unei analize storia.ro . Urmeaza garsonierele (41%) și apartamentele cu trei camere (18%). Piața imobiliara in principalele orașe Chiriile din Sectorul…