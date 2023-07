Ce chirie de lux plătește Selly! De ce preferă varianta asta chiar dacă și-a cumpărat propriul apartament Vedeta online-ului romanesc, Selly a dezvaluit ca platește o chirie de lux, intr-unul dintre cele mai selecte și scumpe cartiere din nordul Capitalei. Vloggerul și producatorul de filme scoate din buzunare aproximativ 30.000 de euro pe an, cam cat ar plati chiria in multe metropole ale lumii, și continua sa dea acești bani chiar daca, recent, și-a achiziționat prima sa locuința, un apartament generos. Este foarte mulțumit de condiții in ciuda averii pe care o scoate lunar din buzunare. Chiar daca banii platiți in ultimii trei ani de locuit cu chirie i-ar fi ajuns sa cunmpere inca o locuința, proprietate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

