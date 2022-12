Stiri pe aceeasi tema

- In battle-ul cu numarul 16, al ediției din aceasta seara, Sorin Bontea a apasat butonul roșu și și-a folosit amuleta pentru a caștiga avantaj. Insa, provocarea lui i-a enervat pe concurenții echipelor adverse, deoarece au primit o sarcina mai dificila decat de obicei.

- Dupa un scandal de zile mari, care s-a lasat și cu pumni, Anamaria Prodan a ieșit din nou la rampa. De data asta vorbește despre despre marea greseala pe care a facut-o in casnicia cu Reghecampf. Vedeta recunoaște care ar fi fost motivul care l-a determinat pe fostul soț sa ajunga in brațele actualei…

- Un șofer a fost autorul unei scene care se putea solda cu raniți. Miercuri seara, in București, in zona Tineretului, un șofer care parea sub influența substanțelor interzise a refuzat sa coboare din mașina la somația unui polițist și a plecat in tromba.Șoferul Mercedesului era blocat intre mașini in…

- Un șofer de 31 de ani a lovit cu mașina o femeie de 55 de ani cand efectua manevra de mers cu spatele. Victima a fost internata in spital, dar a decedat la scurt timp din cauza traumatismelor suferite.

- Igor Ivanov din Malaiești, Orhei, conduce o gospodarie agricola ce are in proprietate 19 hectare de livezi. Pentru a exporta fructe pe piața comunitara a trebuit sa planteze pomi noi, de alta generație. Anul trecut a livrat trei tiruri de prune in Germania, dar pentru asta a avut nevoie de certificare…

- Incidentul a avut loc in zona pietonala a orașului. Copilul a fost preluat de o ambulanța și dus la spital, unde a ramas internat.Biciclistul a fugit de la locul faptei, dar a fost filmat de o camera de supraveghere din oraș.Acum, oamenii legii fac apel la populație, ca sa-l gaseasca. Faptașul este…

- Un barbat de 48 de ani a fost gasit mort pe DN 55, in comuna Calarași, județul Dolj. Polițiștii cred ca acesta a fost victima unui accident, iar șoferul implicat ar fi fugit de la fața locului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Imaginile momentului vin de la o intalnire a lui Vladimir Putin cu prietenul și vecinul sau, liderul Belarusului Aleksandr Lukașenko. Acesta din urma il consoleaza pe Putin pentru dezamagirea de a-și vedea poporul fugind peste hotare pentru a nu participa la mobilizare.