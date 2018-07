CE: Ce avantaje ofera turistilor noile drepturi digitale

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a revizuit legislația privind utilizarea tahografelor, in principal pentru a ingreuna manipularea datelor din tahograf, dar și pentru a eficientiza procesele de administrare și control. Rezultatul este anexa 1C (UE 2016/799), care a fost aprobata in iunie 2016 și care conduce la introducerea…

- Avem mai multe drepturi ca turiști. Noile norme europene, care au intrat in vigoare la inceputul lunii, ne fac vacanțele mai sigure și mai placute. De exemplu, in cazul in care agenția prin care ne-am rezervat vacanța da faliment, este posibila recuperarea banilor.

- Vacana de var vine cu drepturi sporite pentru 120 milioane de turiti. Cltorii care rezerv pachete de vacan vor dispune de o protecie mai puternic în calitatea lor de consumatori. Noile norme nu vor reglementa doar pachetele de vacan tradiionale ci vor proteja i consumatorii care rezerv alte for...

- Timisorenii pot alege, in aceste zile, la Centrul Regional de Afaceri, cum sa iși mobileze noua casa sau cum sa isi schimbe designul actual al casei. Expo Universul Casei Tale si Expo Mobila, actiunile organizate de CCIAT, sunt deschise publicului pana duminica seara.

- California a devenit miercuri primul stat american care a impus amplasarea de panouri solare pe toate cladirile rezidentiale noi, in cadrul eforturilor sale de a reduce emisiile de gaze cu efect de sera, informeaza...

- Aproximativ 7 milioane de persoane mor in fiecare an din cauza expunerii la aer poluat, potrivit unor estimari realizate de expertii Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), informeaza DPA, potrivit Agerpres. Poluarea ambientala (a aerului din exteriorul cladirilor) a cauzat 4,2 milioane de decese in…

- Dupa declarația secretarului de stat pentru comerț, Wilbur Ross, „solicitam tuturor: cote sau taxe vamale”, razboiul comercial dintre SUA și UE pare inevitabil. In 1 mai intra in vigoare noile tarife pentru importurile de produse de oțel (25%) și aluminiu (10%). Deocamdata președintele Donald Trump…