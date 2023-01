Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Digitalizarii, Sebastian Burduja, a declarat ca incepand de miercuri, 1 februarie, cazierul judiciar va fi disponibil online prin intermediul platformei ghiseul.ro si apoi al unui hub de servicii dezvoltat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne. Sebastian Burduja a precizat ca platforma…

- Guvernul va reglementa, printr-o hotarare, cadrul de management si stocare a datelor in platforma de cloud guvernamental, urmand ca la nivelul anului 2026 minim 30 de institutii sa "migreze" in acest cloud, a declarat ministrul Digitalizarii, Sebastian Burduja.

- Ministrul Digitalizarii, Sebastian Burduja, a anunțat la Interviurile Digi24.ro, ca impreuna cu Poșta Romana, va fi derulata o campanie de educare digitala in mediul rural. Poștașii vor fi dotați cu dispozitive inteligente și ii vor invața pe romanii din medii defavorizate sa acceseze ghiseul.ro pentru…

- 85 de instituții și autoritați iși vor muta sistemele IT și serviciile publice electronice in Cloud-ul privat guvernamental, platforma IT care va gazdui sistemele informatice ale instituțiilor publice centrale, potrivit unui proiect de Hotarare de Guvern. Din lista lipsesc momentan ministere precum…

- Amazon Web Services (AWS) a declarat ca noua investitie va crea 1.000 de locuri de munca. Guvernatorul republican al Virginiei, Glenn Youngkin, a declarat ca AWS va infiinta mai multe campusuri de centre de date in Virginia. In 2021, AWS a anuntat ca intre 2011 si 2020 a investit 35 de miliarde de dolari…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, a declarat ca, din luna iulie, functionarii care mai solicita cetatenilor copii dupa acte emise de institutii ale statului roman sau dosar cu sina vor putea fi cercetati disciplinar.

- Statele Unite iau in considerare efectuarea de teste din apa reziduala din avioanele pe rute internationale pentru a detecta eventuale variante emergente de COVID-19, in timp ce numarul infectarilor creste in China. Experti in sanatate din Marea Britanie estimeaza ca, in prezent, 9.000 de persoane mor…

- Birocrația in Romania ar urma sa dispara. ”Am interzis xeroxurile. Și se vor aplica amenzi de 50.000 de lei instituțiilor care nu se conformeaza!” a promis ministrul Digitalizarii, Sebastian Burduja. La sediul PNL BN a avut loc astazi o conferința cu reprezentanți ai Ministerului Inovarii, Cercetarii…