Ce caută Sean Penn în Ucraina, pe război Actorul Sean Penn, care se afla in Ucraina pentru a filma un documentar despre invazia rusa, a transmis un comunicat in care a ținut sa precizeze ca sufletul Americii e pierdut daca i se permite Americii sa lupte singura, potrivit Variety. „Deja este o greseala brutala prin faptul ca vieti sunt curmate si inimi frante, si daca nu va ceda, cred ca domnul Putin a facut cea mai oribila greseala pentru intreaga umanitate. Presedintele Zelenski si poporul ucrainean se dovedesc simboluri istorice ale curajului si principiului. Ucraina este varful de lance pentru visul democratiei. Daca ii permitem sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia și Ucraina se afla in plin razboi, iar oamenii nevinovați mor. Putin a declarat razboi Ucrainei joi dimineața, iar in prezent, trupele rusești au ajuns deja in Kiev. Oamenii fug din calea terorii, iar refugiații cauta adapost inclusiv in țara noastra. UE, dar și America și-au prezentat sprijinul…

- Premierul Italiei Mario Draghi promite sa sprijine sancțiunile impotriva Rusiei, inclusiv excluderea din sistemul interbancar Swift. „Mario Draghi i-a reafirmat președintelui Voldimir Zelensky ca Italia sprijina și va sprijini pe deplin linia Uniunii Europene privind sancțiunile impotriva Rusiei, inclusiv…

- Sean Penn, care se afla in Ucraina pentru a filma un documentar despre invazia rusa, a transmis un comunicat, vineri seara, dupa ce a participat la un briefing de presa la Kiev, unde i-a ascultat pe oficiali despre criza, scrie Variety. "Deja este o greseala brutala prin faptul ca vieti sunt curmate…

- Ministrul apararii bulgar, Stefan Ianev, a sustinut joi ca atacul Moscovei asupra Ucrainei este doar o „operatiune militara” si a insistat ca trebuie sa se evite „exagerarile” si folosirea cu usurinta a cuvantului „razboi”, potrivit EFE. „Daca analizam discursul lui (Vladimir) Putin (prin care presedintele…

- Ucraina ar putea renunta sa se alature NATO pentru a evita un razboi cu Rusia, a declarat pentru BBC ambasadorul ucrainean in Marea Britanie, Vadim Pristaiko, in ceea ce ar echivala cu o concesie majora fata de Moscova, ca raspuns la desfasurarea masiva de trupe rusesti la granitele sale, informeaza…

- Intr-un interviu la canalul NBC, joi, președintele american a spus ca nu va trimite soldați in Ucraina nici pentru evacuarea americanilor. Președintele SUA le-a cerut cetațenilor americani sa paraseasca Ucraina imediat din cauza unei posibile invazii ruse. Cetațenii americani ar trebui sa plece, ei…

- In plina criza la granița ruso-ucraineana, omenirea vede cum un alt conflict se ridica in Pacific. Trupele lui Putin, comasate langa frontiera cu Ucraina, testeaza in primul rand vigilența NATO, alianța care se sprijina mai ales pe puterea militara a Americii. Insa, in același timp, SUA au parte de…

- Conflictul dintre Rusia și Ucraina este iminent, dar nu se va desfașura mai devreme de o luna, din cauza ca rușii nu doresc sa umbreasca Jocurile Olimpice din China, susține europarlamentarul Eugen Tomac (PMP). „Nu mai este un secret pentru nimeni ca, la est de noi, un conflict militar poate izbucni…