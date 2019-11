Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au cautat cel mai des pe Google, in acest an, informatii despre serialul "Game of Thrones", despre Facebook, Simona Halep sau Liviu Dragnea, potrivit unui studiu realizat de o agentie de profil. Alte cautari frecvente au vizat modul de calcul al somajului sau cazul de la Caracal.…

- Romanii au cautat cel mai des pe Google, in acest an, informatii despre serialul "Game of Thrones", despre Facebook, Simona Halep sau Liviu Dragnea, potrivit unui studiu realizat de o agentie de profil. Alte...

- Romanii au cautat cel mai des, pe Google, in 2019, informații despre: “Game of Thrones”, Facebook, Simona Halep, Dragnea, cum se calculeaza șomajul și despre „cazul Caracal”. Analiza realizata de agenția SEO TargetWeb se refera la cuvintele pe care le-au cautat romanii pe Google.ro in perioada ianuarie…

- Dupa Franta, o noua tara din Uniunea Europeana, Cehia anunta ca va impune o taxa anuala suplimentara de 7% pe venit gigatilor IT care au venituri globale de peste 830 de milioane de dolari si de peste 4,3 milioane de dolari la nivel local.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- Pe Google, Alexandru Cumpanasu este cel mai cautat candidat la alegerile prezidentiale. El si-a capatat notorietatea dupa tragedia de la Caracal, cand nepoata sa de 15 ani, Alexandra Macesanu, a fost rapita si ucisa.

- Succesul fotografiilor si videoclipurilor devenite virale alimenteaza manipularile prin retelele de socializare si platforme online. Focusul manipulatorilor se concentreaza în speical pe YouTube si Instagram, în ultima perioada, chiar daca Facebook ramâne principala sursa, sustine…

- Congresul PSD, care se desfașoara la Palatul Parlamentului, marcheaza o premiera in istoria partidului: pentru prima data niciun alt președinte de partid nu a fost invitat sa participe la eveniment.Citește și: SONDAJ CURS - Romanii au urmarit in masa cazul Caracal: pe cine considera vinovați…