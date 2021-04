Ce caută românii pe Google înainte de Paşte: Reţete de cozonaci, semnificaţia mielului sau cum se vopsesc ouăle Cand si cum se vopsesc ouale de Paste, cand incepe scoala dupa Paste sau semnificatia mielului de Paste sunt doar cateva dintre cele mai populare cautari ale romanilor pe Google, in aceasta perioada, arata datele companiei, transmise joi AGERPRES. "Pastele este un moment special al anului si este marcat de traditii si obiceiuri diverse, mai vechi sau mai noi. Daca vopsitul oualor sau mielul de Paste sunt aici de secole, in ultimii ani in obiceiurile romanilor din perioada sarbatorilor Pascale au aparut si iepurasul sau cadourile. Fiecare an are insa cateva mici detalii specifice in traditii si… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

