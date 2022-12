Stiri pe aceeasi tema

- Printre milioanele de cautari pe care le-au facut pe eMAG in 2022, clienții au cautat soluții la situații de viața și lucruri foarte precise. Liceul, prima calatorie cu avionul, primele arcuri defecte de la Tesla sau o investigație privind o presupusa aventura a partenerului de viața sunt doar cateva…

- Mii de romani i-au scris cancelarului austriac, Karl Nehammer, pe contul oficial de Facebook, dupa ce Austria a votat impotriva intrarii Romaniei in Spațiul Schengen. Iata cateva dintre gandurile pe care concetațenii noștri au ținut sa i le transmita cancelarului austriac: Fii la curent cu…

- Vorbim despre o ședința cruciala a liderilor Coaliției, cea de maine, la care ar putea participa inclusiv reprezentanți ai ANRE, dar și ministrul Energiei Virgil Popescu (PNL). Maine am putea vedea in sfarșit varianta finala a acestor schimbari, respectiv am putea afla cat vor plati romanii la iarna…

- Deputatul PAS, Dumitru Alaiba, s-a pomenit cu contul de Telegram spart. „Cand colo - buna ziua. Cineva cu vreun VPN din Lituania sta aciuat pe contul meu de telegram bine-merci”, a scria Alaiba, pe Facebook, unde a venit și cu un indemn catre utilizatori. „Verificați și fiți atenți, nu dați click pe…

- Doar 28- dintre romani detin un kit de prim-ajutor pentru cutremur, desi mai mult de 80- sustin ca stiu ce trebuie sa faca pentru a se proteja in cazul producerii unui seism, arata o cercetare sociologica realizata de Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR),…

- Viitorul este incert in ceea ce privește consumul de gaze și electricitate, dar și de lemne in iarna care urmeaza. Romanii pot accesa un ajutor lunar pentru incalzirea locuinței in sezonul rece. Primaria Sectorului 4 vine in sprijinul cetațenilor aflați in dificultate cu material lemnos pentru incalzirea…

- 2 din 3 romani iși urmaresc bugetul și țin evidența veniturilor și cheltuielilor. Cei varstnici sunt mai atenți decat cei tineri , releva un studiu CEC Bank. Pentru 25,52% dintre romani, cheltuielile cu locuința ocupa 40-60% din venituri. In acest context, romanii incep sa fie mult mai atenți și prudenți…