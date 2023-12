Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de locuri de munca sunt la acest moment vacante in Spatiul Economic European, potrivit datelor primite de la Agenția Naționala de Ocupare a Forței de Munca. Angajatorii straini ofera, saptamana aceasta, prin intermediul retelei EURES Romania, 116 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza:…

- Companiile cauta angajati care pot sa tina pasul cu schimbarile din era digitala. Apar si meserii noi in acest domeniu, trebuie sa ne reprofilam pe ce ține de intel i gența artificiala. Specialistii in recrutare spun ca tot mai multe persoane se reprofileaza si cauta sa lucreze in IT, atrase de salariile…

- Romanii care lucreaza cu inteligenta artificiala au salarii de peste 8.000 de euro pe luna. Companiile cauta angajati care pot sa tina pasul cu schimbarile din era digitala. Pe zi ce trece apar si meserii noi in acest domeniu, scrie antena3.ro Specialistii in recrutare spun ca tot mai multe persoane…

- Salarii uriașe pentru romanii care lucreaza cu inteligența artificiala: ce spun specialiștii HRRomanii care lucreaza cu inteligenta artificiala au salarii de peste 8.000 de euro pe luna. Companiile cauta angajati care pot sa tina pasul cu schimbarile din era digitala. Pe zi ce trece apar si meserii…

- Mai mult de jumatate dintre membrii Consiliul Investitorilor Straini (FIC) considera ca mediul economic din Romania s-a inrautațit in ultima perioada, atingand un nivel minim al ultimilor șapte ani, noteaza Ziarul Financiar.

- Mai mult de jumatate dintre membrii Consiliul Investitorilor Straini (FIC) considera ca mediul economic din Romania s-a inrautațit in ultima perioada, atingand un nivel minim al ultimilor șapte ani, noteaza Ziarul Financiar. Doar o treime dintre investitorii care au raspuns celei mai recente editii…

- Cu o luna inainte de intrarea in iarna, depozitele de gaze ale UE au ajuns aproape de capacitatea maxima. In aceste condiții, companiile energetice europene se uita catre Ucraina, ca alternativa pentru stocarea excesului de gaz, dar și catre alte variante. Potrivit datelor oferite de Gas Infrastructure…

- Companiile de asigurari care practica RCA au vandut in primul semestru 279.628 de clauze de decontare directa atasate politelor RCA, cu 43% mai multe fata de S1/2022, anunța Ziarul Financiar.