Ce categorii de produse au generat deficit al balantei comerciale in primele 2 luni din 2018?

- Deficitul balantei comerciale a crescut cu 31,6% in primele doua luni, comparativ cu perioada similara din 2017, la peste 1,657 miliarde euro, potrivit Institutului National de Statistica (INS). “În perioada ianuarie-februarie 2018, exporturile au crescut cu 11,6%, iar importurile cu 13,9%,…

- In perioada 1.I-28.II 2018, exporturile au crescut cu 11,6%, iar importurile cu 13,9%, comparativ cu perioada 1.I-28.II 2017, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica.  In perioada 1.I-28.II 2018 exporturile FOB au insumat 10880,5 milioane euro, iar importurile CIF…

- Indeosebi in ultimii 10 ani s-a tot vorbit de faptul ca aproximativ 4 milioane de romani au ales sa plece din Romania seduși de mirajul strainatații. Sigur, cifra pare foarte mare, mai ales in condițiile in care nimeni nu a putut pana acum sa raspunda la intrebarea care este cifra exacta a romanilor…

- La finalul anului 2017, datoria publica a Romaniei a fost de 33,53 miliarde euro, arata datele BNR. Totodata, in luna ianuarie 2018, datoria externa totala a scazut cu 651 milioane euro fata de decembrie 2017, pana la 93,3 miliarde euro.Din aceasta, datoria externa pe termen lung a insumat…

- Numarul pensionarilor inregistrati in Romania se situa la 5,229 milioane, in T4 din 2017, in crestere cu 5.000 de persoane fata de trimestrul anterior, raportul dintre aceasta categorie si numarul de salariati fiind de 9 la 10, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri.…

- Decalajul dintre importuri si exporturi - deficitul balantei comerciale - in luna ianuarie 2018 a fost de 775 de milioane de euro, mai mare cu 169,8 milioane de euro decat cel din ianuarie 2017, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Decalajul dintre…

- Deficitul balantei comerciale a crescut cu aproape 30%, anul trecut, la peste 12,95 miliarde euro, se arata intr-un comunicat de presa al Institutului National de Statistica (INS). “În anul 2017, exporturile şi importurile au crescut cu 9,1%, respectiv cu 12,2%, comparativ cu anul 2016.…