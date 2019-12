Ce categorii de incaltaminte sunt mai mult decat necesare unui barbat?

Incaltamintea este cea mai importanta parte a oricarei tinute, avand menirea de a da indici clare in legatura cu statutul purtatorului, cu rolul pe care acesta il joaca in societate si cu stilul personal. Asadar, pentru a avea impactul dorit inca de la prima impresie, poate cel mai important e sa alegi pantofii potriviti in functie de contextul in care te afli, anotimp si gusturi personale. Orice tinuta poate fi ajustata si scoasa din anonimat doar inlocuind o pereche de incaltaminte cu alta. Secretul consta in a gasi acel echilibru perfect intre confort, estetic si calitate, indiferent daca e…