Ce categorie de români se poate pensiona mai repede, fără penalizări Romanii din mai multe județe ale țarii pot ieși la pensie cu cațiva ani mai devreme, fara sa plateasca penalizari. Lista orașelor in care romanii pot ieși la pensie mai devreme din cauza poluarii urmeaza sa fie extinsa. Senatul a adoptat recent proiectele prin care și locuitorii din Arad, Pitești sau Giurgiu sa poata beneficia de reducerea varstei standard de pensionare cu doi ani. Condiția necesara este ca sa poata ieși mai repede la pensie este ca acei oameni sa fi trait mai bine de 30 de ani in unul dintre orașele de pe lista. Daca au locuit acolo trei decenii, romanii pot ieși la pensie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

