Impozitul pe venit este un subiect tot mai discutat, in contextul in care persoanele care incaseaza salarii minime pe economie ar vedea o soluție foarte buna in micșorarea impozitarii. Pana cand ceva se va schimba insa, haideț sa aflam ce categorie de persoane sunt scutite de la plata impozitului pe venit. Ce categorie de persoane sunt scutite de la plata impozitului pe venit Conform site-ului e-guvernare.ro , sunt scutiti de la plata impozitului pe venit, potrivit Legii 227/2015, art.60, urmatoarele persoane: 1. ​​​​​​​Persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate…